Najzvestejši zaveznik Xi Jinpinga je koronavirus

V nadaljevanju preberite:

Mesto Wugang v kitajski pokrajini Henan je svojevrsten zmagovalec pandemije covida-19, potem ko je bil en sam primer okužbe dovolj, da je bilo v strogi izolaciji vseh 320.000 prebivalcev. Nihče ni smel zapustiti doma do četrtka opoldne. Celo zaposleni na pomembnih delovnih mestih so se lahko vozili z avtomobilom samo s posebnim dovoljenjem, živila pa so gospodinjstvom dostavljale službe, ki so bile za to posebej pooblaščene.

Mesto, v katerem deluje ena od največjih kitajskih železarn Wuyang Iron & Steel, je še en dokaz, da se Kitajska ne namerava odreči pristopu »ničtega covida«, pa tudi opozorilo, da se lahko vsakemu urbanemu okolju zgodi, da bo šlo kolektivno pod ključ. Dovolj je, da nekje potrdijo en sam primer okužbe.

Državna komisija za zdravstvo, ki ima status ministrstva, je sporočila, da so v vsej Kitajski v torek potrdili 347 primerov covida-19, pri čemer je bilo več kot 80 odstotkov obolelih brez simptomov. Japonska banka Nomura, ki podrobno spremlja dogajanje na kitajskih tleh, je ta teden objavila, da znotraj Velikega zidu za skoraj 250 milijonov ljudi velja kateri od epidemioloških ukrepov, pa tudi tam, kjer so odpravili ukaze o samoizolaciji, se lahko znova uvede karantena, če bi se povečalo število okuženih.