Napačne odločitve nekega kanclerstva

Med prebiranjem člankov v nemških časopisih, ki so zadnje tedne prepolni nasvetov, kako privarčevati pri vse dražjih energentih, se ni mogoče znebiti vtisa, da je bilo minulih 16 let kanclerstva Angele Merkel zamujena priložnost. Vsaj ko gre za energetsko politiko države. Veliki načrti o energetski preobrazbi od fosilnih do obnovljivih virov energije so v prvi veliki krizi razpadli kot hišica iz kart. Vse bolj jasno postaja, da je bila politika, ki jo je vodila sicer izjemno priljubljena kanclerka, napačna.