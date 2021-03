Napad na srce savdske naftne infrastrukture

Hutijevski uporniki, ki nadzorujejo velik del Jemna, so v nedeljo z brezpilotnimi letali in vodenimi raketami napadli središče savdske naftne infrastrukture na vzhodu zalivske diktature. V napadu, katerega »tajming« bi bil težko bolj natančen, ni bilo žrtev. Savdske oblasti so se na napad takoj odzvale z bombardiranjem hutijevskih ciljev v Sani, starodavni prestolnici Jemna, ki so jo koalicijski bombniki v zadnjih šestih letih nepovratno poškodovali.