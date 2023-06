Napovedana otoplitev zveni bolj kot prerekanje

V nadaljevanju preberite:

Prihod ameriškega državnega sekretarja v Peking, ki je bil napovedan za 18. junij, so vnaprej spremljale napovedi o otoplitvi odnosov med velesilama. Toda telefonski pogovor med ­Antonyjem Blinknom in njegovim kitajskim kolegom Qin ­Gangom je včeraj bolj kot uvod v srečanje, ki naj bi pripeljalo do otoplitve, zvenel kot prerekanje.

Po navedbah tiskovnega predstavnika State Departmenta Matthewa Millerja je Blinken poudarjal pomen odprtih komunikacijskih kanalov in napovedal, da bodo ZDA v ospredje diplomatskih dejavnosti postavile tako nerešena vprašanja kot področja morebitnega sodelovanja. Z drugimi besedami: to je bila pogojna obljuba o izboljšanju odnosov, a le, če bo Kitajski uspelo prepričati vodstvo v Washingtonu, da je pripravljena pokazati karte in tako prevzeti odgovornost za »izogibanje napačnim kalkulacijam in konfliktom«.