»Naše življenje se je sesulo. Vsega je konec. Prihodnost se je razblinila«

Ulice obmejnega ukrajinskega mesta, v katero se zaradi dobrih železniški povezav zlivajo begunci z vseh s strani ruske vojske napadenih ukrajinskih mest, so bile puste, tihe in tesnobne. Vojaki v polni bojni opremi so na nadzornih točkah in pred strateškimi objekti nervozno in, kako prekleto mraz je bilo, zmrznjeno opazovali mimoidoče. Na majhni železniški postaji je okoli dva tisoč ljudi iz vse države stoično čakalo na evakuacijski vlak proti Madžarski. Čakalo in čakalo. In – čakalo.