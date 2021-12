Nasmeh in ljubezen se ne predata

V nadaljevanju preberite:

»Razdelili smo se na kaste, vere, kulture in države, a tisto nerazdeljeno ostaja najbolj dragoceno: samo nasmeh in ljubezen.« Tako je govoril Santosh Kalwar, pesnik iz Nepala, ki piše v angleščini, in to večinoma pesmi, kolumne in knjige o ljubezni, zvezah in resnici. Razdeljenost bi lahko bila beseda leta 2021, kajti ko sem med pisanjem zadnjega tedenskega pregleda v tem letu razmišljala, kaj ga je najbolj zaznamovalo, sem avtomatično pomislila na globoko brezno, ki se je odprlo med ljudmi zaradi najpomembnejšega dogajanja v zadnjih dvanajstih mesecih: del človeštva se je začel cepiti proti covidu-19, tisti drugi del pa – ali se ni imel s čim zaščititi proti koronavirusu ali preprosto ni hotel zavihati rokava.