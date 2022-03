Nato nasprotuje neposrednemu vpletanju v Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Severnoatlantsko zavezništvo se bo na današnjem vrhu v Bruslju potrdile štiri nove bojne skupine na vzhodu: na Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji. Nova pomoč držav Nata Ukrajini bo vključevala tudi zaščito pred radiološkim, kemičnim, biološkim in jedrskim orožjem. Države Nata še posebno skrbi vloga Kitajske v zvezi z ruskim napadom. Tudi rusko omenjanje jedrskega orožja vidijo kot nevarno in neodgovorno sporočilo.