8.35 Ukrajina načrtuje evakuacijo civilistov iz jeklarne Azovstal

Ukrajina upa na evakuacijo civilistov iz jeklarne Azovstal v pristaniškem mestu Mariupolj, ki so ga zavzele ruske vojaške sile, so po poročanju BBC sporočili z urada predsednika Volodimirja Zelenskega.

»Za danes je načrtovana operacija za rešitev civilistov iz tovarne,« je Reuters povzel objavo urada ukrajinskega predsednika.

Zelenski in generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je včeraj obiskal Kijev, sta se o tej temi pogovarjala na včerajšnjem sestanku. Guterres je dejal, da potekajo intenzivna pogajanja, da bi omogočili evakuacijo civilistov iz jeklarne Azovstal – edinega preostalega dela Mariupolja, ki ga še ne nadzoruje ruska vojska.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek dejal, da se »načeloma« strinja z vključitvijo ZN in Rdečega križa v evakuacijo civilistov iz jeklarne.

Jeklarna Azovstal je ena največjih v Evropi. Razteza se na desetih kvadratnih kilometrih. V njej naj bi zatočišče pred ruskim bombardiranjem našlo več sto civilistov.

8.01 Ruske sile nadaljujejo ofenzivo na jugu in vzhodu Ukrajine

Rusija je kljub včerajšnjim napadom na Kijev svoje sile umaknila z območja ukrajinskega glavnega mesta in ofenzivo osredinila na vzhodno pokrajino Doneški bazen ter na jug države. Ukrajinska vojska poroča o okrepljenih napadih na vzhodu.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je novinarjem povedal, da je ruska vojska izvedla zračne napade na 38 vojaških ciljev, vendar ni takoj omenil Kijeva ali regije okoli prestolnice.

Na jugu je ruska vojska obstreljevala Mikolajiv, pri čemer je bilo poškodovanih več deset domov, avtomobilov in trgovin, so sporočile regionalne ukrajinske vojaške oblasti. O eksplozijah so poročali tudi iz Odese, vendar je načelnik tamkajšnje vojaške uprave Serhij Bratčuk dejal, da so lokalne enote zračne obrambe obvladale razmere, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nadaljnje bombne napade je potrdil tudi Konašenkov. »Taktično letalstvo ruskih oboroženih sil je obstreljevalo 76 vojaških ciljev,« je dejal in dodal, da sta bili zadeti dve skladišči streliva ter več vojaških skupin in konvojev, in ocenil, da je sovražnik izgubil več kot 320 vojakov.

Kijev je priznal, da so ruske sile v minulih dneh dosegle uspeh na vzhodu Ukrajine, kjer so v regiji Donbas zavzele več vasi.

7.32 Kitajska ne namerava prevzeti energetskih investicij zahoda v Rusiji

Iz kitajskega naftnega in plinskega podjetja CNOOC so sporočili, da nimajo nobenih konkretnih načrtov s prevzemom ruskih energetskih investicij, potem ko so se jim zahodna podjetja odrekla po ruskem napadu na Ukrajino, poroča BBC.

Časnik The Telegraph je poročal, da se Shell pogovarja s CNOOC za prodajo deleža v veliko črpališče utekočinjenega zemeljskega plina v Rusiji. Vendar pa je finančni direktor CNOOC Xie Weizhi za Reuters izjavil, da je trenutno »rusko-ukrajinski konflikt v kompleksni fazi. Razmere spremljamo in ne načrtujemo še nobenih konkretnih aktivnosti.« Dodal je, da ni jasno, kako bodo zahodna podjetja izstopila iz svojih investicij v energetske projekte v Rusiji, saj bodo morala tudi za to pridobiti odobritev Rusije.

Naftno polje ruskega podjetja Rosneft pri mestu Krasnojarsk. FOTO: Sergei Karpukhin/Reuters

7.19 Blinken v kongresu ponovil zavezo ameriške vlade Ukrajini

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je na proračunskem zaslišanju v predstavniškem domu ameriškega kongresa ponovil trdno zavezo vlade predsednika Joeja Bidna Ukrajini, da bodo ZDA še naprej združevale zaveznike za vojaško, gospodarsko in humanitarno pomoč Ukrajini.

Omenil je, da sta z obrambnim ministrom Lloydom Austinom nedavno obiskala Kijev, s čimer sta prav tako izrazila trdno podporo ZDA, ki v Ukrajino pošiljajo orožje, denar in humanitarno pomoč.

Ameriški državni sekretar Anthony Blinken. FOTO: Chip Somodevilla/Afp

6.43 Nato opozarja, da lahko vojna v Ukrajini traja leta

Namestnik generalnega sekretarja zveze Nato Mircea Geoană je za BBC povedal, da ba mora biti Zahod pripravljen na dolgotrajni konflikt v Ukrajini. »Jasno je, da bo naslednjih nekaj dni in tednov odločilnih, vendar pa bo vojna verjetno trajala dlje. Tedne, mesece, celo leta - to je odvisno od več dejavnikov. Toda na koncu, upam, bo zmagala Ukrajina.«

Rusija je včeraj zvečer izstrelila raketi na zahodni del Kijeva, prvič po dveh tednih, in na dan, ko je Ukrajino obiskal generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Nad Kijevom se vije dim po včerajšnjem raketnem napadu. FOTO: Sergey Volskiy/Afp

Kijevski župan Vitalij Kličko je na Telegramu sporočil, da so eksplozije odjeknile v okrožju Ševčenkovski, pri čemer je ena zadela spodnja nadstropja stanovanjske stavbe. Tri osebe so bile odpeljane v bolnišnico, vendar obseg njihovih poškodb ni bil takoj znan.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po srečanju z Guterresom dejal, da »eksplozije dokazujejo, da ne smemo opustiti budnosti in misliti, da je vojne konec«.