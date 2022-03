Navalnega obsodili na devet let zapora zaradi goljufije

Rusko sodišče je danes že zaprtega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega spoznalo za krivega goljufije. Dosodili so mu še devet let zapora. Po izreku kazni pa so pred sodiščem aretirali njegova odvetnika, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Navalni je kriv goljufije, kar pomeni kraje lastnine organizirane skupine,« je dejala sodnica Margarita Kotova.

Sodnica ga je nato dodatno spoznala še za krivega nespoštovanja sodišča, ker je na enem od prejšnjih sojenj žalil sodnika. Izrekla mu je devet let zaporne kazni, ki jo bo moral preživeti v strožjem delu kazenske kolonije. Z že izrečenimi kaznimi pomeni, da bo v zaporu preživel skoraj 13 let.

Glavnega političnega nasprotnika ruskega predsednika Vladimirja Putina Navalnega so tako spoznali krivega, da je od svoje politične organizacije za osebno rabo ukradel za več kot 4,7 milijona ameriških dolarjev donacij.

Navalni je bil danes, ko je prišel v sodno dvorano, ki se nahaja v kazenski koloniji, oblečen v črno zaporniško uniformo. Na twitterju je kasneje očital oblastem, da so namerno povzročile tehnične težave, da se ni slišalo njegovih zadnjih besed na sodišču.

Zagotovil je še, da bo skupaj s podporniki nadaljeval boj proti cenzuri. »Putin se boji resnice, to sem vedno pravil. Boj proti cenzuri, razkrivati resnico ljudem v Rusiji je bila vedno naša prioriteta,« je danes tvitnil Navalni.

Aretirana tudi njegova odvetnika

Po izreku kazni je policija aretirala njegova odvetnika Olgo Mihajlovo in Vadima Kobzeva, ko sta pred sodiščem govorila z novinarji.

Rusko tožilstvo je že prejšnji teden za Navalnega zahtevalo, da se mu zaporna kazen podaljša na 13 let in se ga premesti v strožji del kazenske kolonije. Dodatno je tožilstvo zahtevalo še denarno kazen v višini 1,2 milijona rubljev oziroma 10.500 evrov.

Navalni, ki so ga zaprli lani v začetku leta po vrnitvi z zdravljenja v Nemčiji, proces ocenjuje kot politično motiviran. V Nemčiji se je zdravil po zastrupitvi z novičokom avgusta 2020.

Trenutno v kazenski koloniji prestaja kazen zaradi še ene domnevne korupcijske afere iz leta 2014, zaradi katere je bil obsojen na dve leti in pol zapora.