Navalni bo moral še vsaj desetletje boj voditi iz zapora

V nadaljevanju preberite:

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je bil obsojen na devet let zapora, potem ko ga je sodišče spoznalo za krivega goljufije pri porabi sredstev njegovih političnih organizacij. Obsodba, ki po ocenah zahodnih opazovalcev potrjuje vse večje razsežnosti represije, ki jo izvaja režim Vladimirja Putina, pomeni, da se Navalni še leta ne bo mogel aktivno udejstvovati v ruski politiki.

»Najboljša podpora zame in za druge politične zapornike niso prijazne besede, temveč dejanja. Vsakršna dejanja proti goljufivemu in kradljivemu Putinovemu režimu. Vsakršna opozicija proti tem vojnim zločincem,« je Navalni sporočil po twitterju, potem ko mu je sodišče izreklo kazen za zločine, za katere nobeden od njegovih privržencev in podpornikov na Zahodu ne verjame, da jih je dejansko storil.