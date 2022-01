Navalni je posvaril Američane pred Putinovo zanko

V nadaljevanju preberite:

Ameriški zunanji minister Antony Blinken bo ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu pisno odgovoril na zahteve Moskve, naj Zahod zmanjša vojaško prisotnost v Vzhodni Evropi, so sklenili v Ženevi. Ob več kot sto tisoč ruskih vojakih blizu meje z Ukrajino so za nekatere že takšne zahteve vrhunec ironije. Ruski oporečnik Aleksej Navalni je iz zapora pozval k drugačnemu obravnavanju Kremlja. V demokratskem Washingtonu so zagotovili, da bodo vsak ruski vojaški prehod ukrajinske meje videli kot invazijo ter zagrozili z gospodarskimi posledicami, kakršnih v Rusiji še niso videli.