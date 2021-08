Ne moremo si privoščiti naraščajočih stroškov podnebnih sprememb

V nadaljevanju preberite:

Kot sem med obiskom v Ljubljani povedala predsedniku vlade Janezu Janši, bosta njegova podpora in podpora slovenskega predsedstva temu svežnju ključnega pomena. Zelo pomembno je, da se pogajanja v svetu EU začnejo pozitivno, in pri tem računam na Slovenijo. Slovensko predsedstvo bo usmerjalo in strukturiralo delo sveta EU v zvezi z našimi predlogi za evropski zeleni dogovor in zagotavljalo, da ostane skladno in uravnoteženo za naše državljane, naše gospodarstvo in seveda tudi za naš planet.