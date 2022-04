Ne smemo nehati na široko odpirati oči, čeprav je okoli nas tema

V nadaljevanju preberite:

»Obleganje Sarajeva sodi danes v atlas velikih tem evropske kulture kot eden njenih velikih mitov, resničnih in nedoumljivih dogodkov, edinstvenih dogajanj, ki sooblikujejo, sestavljajo in razstavljajo skupno sliko sveta. Po vsem drugem smo južno od Alp in severozahodno od Soluna anonimni in nepomembni. Obleganje Sarajeva je edina velika stvar, ki se nam je zgodila. Vendar je temeljni roman o tem obleganju napisal izobčenec, ubežnik in pregnanec, edini med sodobniki, ki je znal opisati in napisati mesto – brez katerega je pozneje ostal – ter ga objavil točno petinštirideset let pred začetkom obleganja Sarajeva. Roman je Kuga, pisatelj je Albert Camus.«