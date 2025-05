Nečastna smrt Adolfa Hitlerja dokazuje, da je diktatura samouničujoča in pogubna

V nadaljevanju preberite:

Tridesetega aprila 1945 okoli pol treh popoldne je Adolf Hitler sedel na kavč v svoji pisarni v protiletalskem bunkerju pod kanclerstvom rajha v Berlinu, pristavil nabito pištolo k temenu in pritisnil na sprožilec. Po približno desetih minutah je v sobo skupaj z osebnim tajnikom in vodjo strankarske pisarne Martinom Bormannom vstopil njegov osebni komornik Heinz Linge in videl, da je Hitler sključen, z obraza pa mu je na kavč in tla kapljala kri. Ob njem je ležalo tudi truplo njegove dolgoletne sopotnice, veliko mlajše Eve Braun, ki je smrdela po grenkih mandljih, kar je bil zanesljiv znak, da je prejela smrtni odmerek vodikovega cianida. Avtor: Sir Richard Evans (The Economist)