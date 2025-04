Krvava prostranstva: Stalin daje zalet Hitlerju, Hitler pa Stalinu

V nadaljevanju preberite:

Med Baltikom in Črnim morjem, med Krakovom in Smolenskom se razprostira območje, ki ga zgodovinar Timothy Snyder imenuje krvava prostranstva. Število navadnih ljudi, torej ne vojakov, ki so bili med letoma 1933 in 1945 pobiti na tem območju, je nepredstavljivo veliko.

Knjiga Krvava prostranstva, Evropa med Hitlerjem in Stalinom zgodovinarja Timothyja Snyderja (Umco, 2025, prevod Niki Neubauer) je morda najbolj krvava knjiga o drugi svetovni vojni. A pridevnika krvava ne smemo razumeti dobesedno. Ni bilo le krvavo. Bilo je huje. Na ozemljih sedanje Ukrajine, Belorusije in Poljske, Litve, Latvije in Estonije, dela Romunije in dela Ruske federacije, kjer je med drugo svetovno vojno umrlo daleč največ ljudi, ni šlo le za prelivanje krvi. Razmere so bile mnogo bolj srhljive. Na milijone ljudi je umrlo zaradi lakote. Naklepno povzročene lakote. In na milijone ljudi je v nacističnih tovarnah smrti umrlo zaradi smrtonosnih plinov. Ljudje na krvavih prostranstvih niso umirali le zaradi krogel in krvi, temveč so bili izstradani ali zaplinjeni.