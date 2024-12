Nekdanja direktorica železnic odgovornost za nesrečo pripisala ministru

Nekdanja direktorica podjetja Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković je vso odgovornost za smrtonosno nesrečo na železniški postaji v Novem Sadu pripisala nekdanjemu gradbenemu ministru Goranu Vesiću. Po njenih trditvah je vztrajal, da rekonstrukcijo postaje vodi on, ker da se je tako dogovoril s predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Nekdanja v. d. direktorja javnega podjetja Infrastrukture železnice Srbije Tanaskovićeva je ena od doslej 13 osumljenih za kazniva dejanja, povezana s padcem nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. S položaja je odstopila po tem, ko je bila novembra aretirana.

Na zaslišanju na državnem tožilstvu je vso odgovornost za dogodke, povezane z železniško postajo v Novem Sadu, prevalila na nekdanjega ministra za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Gorana Vesića in njegove sodelavce.

»Minister Vesić mi je rekel, da je edini pogoj, da sem direktorica, da sprejmem, da on absolutno vodi vse projekte, saj naj bi se s predsednikom dogovoril, da se vsi projekti vodijo izključno tako,« je izjavila Tanaskovićeva po pisanju srbske Nove ekonomije, ki je dobila uvid v dokumente državnega tožilstva o njenem pričanju 22. novembra.

Tanaskovićeva je med pričanjem omenila tudi sestanek, ki ga je imela septembra z Vučićem, Vesićem in direktorji javnih podjetij, ki delujejo v pristojnosti tega ministrstva.

»Predsednik je na tistem sestanku postavil vprašanje prihodnjih projektov, kdo jih bo vodil in kdo je zanje odgovoren. Minister Vesić je potrdil, da sta on in njegovo ministrstvo edina odgovorna za projekte, saj da jih le tako lahko končajo. Enako je minister dejal predsedniku Vućiću, ko smo se vozili z vlakom od Novega Sada do Subotice,« je dejala Tanaskovićeva pred državnim tožilcem.

V zrušenju nadstreška 1. novembra je življenje izgubilo 15 ljudi, dva sta še vedno v kritičnem stanju. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Vesić in Tanaskovićeva sta bila med prvimi pridržanimi zaradi padca nadstreška v Novem Sadu. Sodišče je za Tanaskovićevo odredilo trimesečni hišni pripor. Priprli so tudi Vesića, a je sodišče kasneje zanj odpravilo pripor. Skupno so doslej zaradi nesreče pridržali 13 osumljencev.

V zrušenju nadstreška 1. novembra je življenje izgubilo 15 ljudi, dva sta še vedno v kritičnem stanju. Po nesreči je po državi potekalo več protestnih shodov, na katerih so državljani zahtevali odgovornost lokalnih in državnih oblasti.

Postajo v Novem Sadu so prenovili julija, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice sicer vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali dve kitajski podjetji.