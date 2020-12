Nekdanji španski kralj plačal 680.000 evrov davčnega dolga

Madrid - Nekdanji španski kralj Juan Carlos, ki je zaradi finančnega škandala pred meseci zapustil državo, je španski davčni upravi plačal nekaj več kot 678.000 evrov dolga, so danes sporočili njegovi odvetniki. Tako bi se lahko morda izognil kazenskemu pregonu, poročajo španski mediji.



Kot so zapisali odvetniki, je nekdanji kralj plačilo dolga opravil 'brez predhodne zahteve' španske davčne uprave. To po poročanju katalonske tiskovne agencije Catalan News pomeni, da je prijavil določena sredstva, ki jih je doslej skrival pred oblastmi.



Sodni viri so v začetku novembra sporočili, da špansko tožilstvo preiskuje, ali je Juan Carlos uporabljal kreditne kartice, povezane z bančnimi računi, ki niso bili registrirani na njegovo ime. Če bodo preiskovalci dokazali očitke, bi lahko kralja preganjali zaradi pranja denarja, saj je kreditne kartice uporabljal po abdikaciji junija 2014, ko ni imel več imunitete. Zdaj bi se lahko morda s plačilom dolga izognil kazenskemu pregonu, saj to omogoča španska zakonodaja.



Gre za zadnjo v vrsti preiskav o financah 82-letnega nekdanjega monarha, ki se je avgusta zatekel v Združene arabske emirate. Špansko tožilstvo je leta 2018 uvedlo preiskavo o pogodbi za izgradnjo hitre železnice v Savdski Arabiji. Posel je dobil konzorcij španskih podjetij, pri čemer naj bi Juan Carlos v žep pospravil zajetno provizijo.



Švicarski časnik La Tribune je marca poročal, da naj bi pokojni savdski kralj Abdulah leta 2008 položil 100 milijonov dolarjev na račun na švicarski zasebni banki, do katerega je imel dostop Juan Carlos. Takrat so se pojavili sumi, da je šlo za podkupnino pri pogodbi, ki je bila sklenjena tri leta kasneje.



