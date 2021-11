Nekdanji Trumpov strateg Steve Bannon se je predal oblastem

»Vsak dan podiramo Bidnov režim!« S temi besedami in pozivom privržencem, naj vztrajajo, se je zveznemu preiskovalnemu uradu FBI predal nekdanji politični strateg republikanskega predsednika Donalda Trumpa Steve Bannon. Prav tako nekdanji voditelj konservativnega medijskega portala Breitbart News, hollywoodski producent, investicijski bankir in mornariški častnik, ki zdaj ustvarja aplikacijo War Room, ni hotel pričati pred preiskovalnim odborom ameriškega predstavniškega doma o januarskem vdoru Trumpovih privržencev na washingtonski Kapitolski grič.

Tisoči dvomljivcev v rezultate zadnjih predsedniških volitev so se 6. januarja odzvali Trumpovemu povabilu na zborovanje v prestolnici, mnogi med njimi so se po njem odpravili proti sedežu ameriškega kongresa in nekateri tudi vanj. Kongresniki, ki so prav tedaj potrjevali elektorsko zmago demokratskega prvaka Joeja Bidna, so bili v nevarnosti in številni udeleženci vdora v zaporu čakajo na sojenje. Demokratsko nadzorovani odbor predstavniškega doma hoče vedeti, kakšna je bila pri tem vloga predsednika Trumpa in njegovih najbližjih sodelavcev, kot ves kongres in njegovi odbori pa so pristojni zahtevati pričanja in dokumente.

Vdor Trumpovih privržencev v kongres 6.januarja. Foto Leah Millis/Reuters

Eden od arhitektov prejšnjih preiskav in poskusov razrešitve republikanskega predsednika, demokratski predstavnik Adam Schiff, verjame, da bo obtožnica za Steva Bannona prepričala druge priče, saj v petek tudi nekdanji Trumpov šef kabineta ni hotel sodelovati. Mark Meadows je demokrate obtožil preusmerjanja pozornosti z gospodarskih in drugih težav Bidnove administracije v času, ko se zgodnje obtožbe proti Trumpu vse bolj izkazujejo kot dezinformacija kampanje tedanje demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton.

Nekdanji šef Trumpovega kabineta pravi, da nima nič proti posredovanju informacij kongresnemu preiskovalnemu odboru, hoče pa, da sodišče odloči o zaščiti vrhov izvršne oblasti pred prisilo k temu. Izvršni privilegij nekdanjega predsednika in njegovih tesnih sodelavcev je omenil tudi 67-letni Steve Bannon, pred zaslišanjem pa je še ocenil, da pridobivajo vse več špansko govorečih Američanov in tudi temnopoltih.

Gre tudi za vprašanje zaščite nekdanjega predsednika pred preiskavami. Foto Carlos Barria/Reuters

Preiskovalni odbor pa je zahteval pričanja več kot tridesetih tesnih sodelavcev prejšnjega predsednika Trumpa in ga še posebej zanima domnevno srečanje washingtonskem hotelu Willard dan pred vdorom v kongres, o čemer je poročal znameniti Bob Woodward. Bannonu v primeru obsodbe zaradi nesodelovanja pri preiskavi grozi od trideset dni do leta zapora ter finančna kazen med 100 in tisoč dolarji.