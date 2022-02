Nekoč najbolj osovražena ženska na Otoku bo postala kraljica

Britanska kraljica Elizabeta II. je konec tedna poskrbela za to, da se na njen platinasti jubilej ni govorilo samo o preteklosti, ampak tudi o prihodnosti monarhije. V sporočilu, ki ga je objavila na predvečer sedemdesete obletnice vladanja, je izrazila »iskreno željo,« da Camilla , vojvodinja Cornwallska, prevzame naziv kraljica soproga, ko bo princ Charles postal kralj. Petindevetdesetletna monarhinja je s tem potegnila črto pod enim ključnih nerešenih vprašanj svojega nasledstva, ki je, kakor so ugotavljali otoški mediji, nad kraljevo družino viselo vse od poroke med prestolonaslednikom in žensko, ki jo je britanska javnost dolgo krivila za razpad prvega Charlesovega zakona s princeso Diano .

Britanska kraljica Elizabeta II. je konec tedna poskrbela za to, da se na njen platinasti jubilej ni govorilo samo o preteklosti, ampak tudi o prihodnosti monarhije. V sporočilu, ki ga je objavila na predvečer sedemdesete obletnice vladanja, je izrazila »iskreno željo,« da Camilla, vojvodinja Cornwallska, prevzame naziv kraljica soproga, ko bo princ Charles postal kralj. Petindevetdesetletna monarhinja je s tem potegnila črto pod enim ključnih nerešenih vprašanj svojega nasledstva, ki je, kakor so ugotavljali otoški mediji, nad kraljevo družino viselo vse od poroke med prestolonaslednikom in žensko, ki jo je britanska javnost dolgo krivila za razpad prvega Charlesovega zakona s princeso Diano.

Letos bo minilo tri desetletja, odkar sta se valežanski princ in princesa Diana uradno razšla. Kot je »princesa ljudskih src« nakazala leta 1995 v intervjuju za BBC, je Charlesova afera s Camillo odigrala pomembno vlogo v razpadu njunega zakona. »V njem smo bili trije, zato je bilo nekaj gneče,« je takrat povedala.

Prihodnja britanski kralj in kraljica v družbi Kate, vojvodinje Cambriške, ki bo po vzponu princa Williama na prestol tudi sama postala kraljica soproga. Foto: Chris Jackson/Afp

Britanski prestolonaslednik, ki je afero s svojo dolgoletno prijateljico pričel leta 1986, pet let poroki z Diano, je medtem vztrajal, da je bil svoji prvi soprogi zvest, vse dokler nista oba ugotovila, da se njunega zakona ne bo dalo rešiti. Njuna razveza je predstavljala uvod v najbolj travmatično obdobje za monarhijo po abdikaciji kralja Edvarda VIII., vrhunec katerega je bila Dianina smrt v avtomobilski nesreči v Parizu leta 1997.

Sredi devetdesetih let nihče ne bi stavil na to, da bo Camilla nekoč postala kraljica soproga v čakanju, so zapisali pri Spectatorju, s čimer so spomnili predvsem na neverjetno transformacijo, skozi katero je šla njena javna podoba vse od takrat, ko so bile razkrite podrobnosti njune ljubezenske afere s Charlesom.

Tega se po vsem sodeč ni mogla nadejati niti vojvodinja Cornwallska, četudi ji je uspelo v zadnjih desetletjih močno popraviti svoj ugled in poskrbeti za to, da jo javnost danes dojema kot polnopravno članico družine Windsor.

Prestolonaslednik princ Charles in njegova soproga Camilla med kraljičinim govorom v britanskem parlamentu. Foto: REUTERS/Alastair Grant

Dolgo se je namreč domnevalo, da bo Camilla po smrti kraljice Elizabete II. in vzponu princa Charlesa na prestol imenovana zgolj za princeso soprogo. Toda britanska monarhinja je očitno prišla do sklepa, da takšna rešitev ne bi bila zadovoljiva – ne s človeškega, kot tudi ne z institucionalnega vidika. Navsezadnje bi pomenila prelom z dolgoletno tradicijo, v skladu s katero sta tako Elizabetina mama kot njena babica uporabljali naziv kraljica.

Valežanski princ in vojvodinja Cornwallska sta odločitev kraljice toplo sprejela, brez dvoma tudi zato, ker ta pomeni, da na začetku obdobja Charlesove vladavine ne bo nikakršnih dvomov o vlogi, ki jo bo v naslednjem poglavju zgodbe družine Windsor igrala njegova soproga.