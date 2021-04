Nemcem se obeta policijska ura

V nadaljevanju preberite:

Vlada kanclerke Angele Merkel želi odločanje o korona ukrepih vzeti v svoje roke in ukiniti soodločanje deželnih vlad. A, da bi to dosegla, mora skozi parlamentarno proceduro spraviti novelo zakona o nalezljivih boleznih. Če ji bo uspelo, se velikemu delu Nemčije obetata policijska ura in zaprtje javnega življenja zaradi incidence, ki presega mejo 100 primerov okužb.