Nemci naj se pripravijo na leta pomanjkanja

Finančni minister Christian Lindner Nemce svari pred tri do pet let trajajočo krizo, ki se nezadržno bliža. Visoka inflacija, visoke cene energentov, težave v dobavnih verigah, vse to bo Nemčijo pahnilo v dolgotrajno krizo, se boji minister. Vlada zato že razmišlja o dodatnih ukrepih za pomoč gospodinjstvom. Pomoči pa naj bi tokrat dobili le tisti z nižjimi dohodki.