Nemčija od Dubaja kupila podatke za zatiranje davčnih kršitev

Nemčija je od anonimnega vira iz Dubaja kupila podatke o več kot milijonu davkoplačevalcev z vsega sveta. Gre za podatke o ljudeh, ki imajo v Združenih arabskih emiratih v lasti zemljišča in premoženje, namen pa je boj proti davčnim utajam, je danes sporočilo nemško finančno ministrstvo.



Nemška vlada želi s to potezo odkriti davčne kršitve, kot so neprijavljeni dohodek, prikrivanje premoženja oblastem in nezakonite čezmejne transakcije, sporočilo nemškega finančnega ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Nemška finančna uprava je po poročanju nemškega tednika Der Spiegel za podatke, ki naj bi vsebovali tudi informacije o več tisoč Nemcih, plačala okoli dva milijona evrov.



»S temi novimi podatki razsvetljujemo temne kotičke, v katerih so se utajevalci davkov do zdaj skrivali,« je dejal nemški finančni minister Olaf Scholz. »Zdaj so na vrsti davčni preiskovalci, da odkrijejo kršitelje in jih privedejo pred sodišče. Tako bomo zagotovili, da vsi prispevajo svoj delež,« je dodal.



Podatki so bili že predani nemškim zveznim državam, ki se bodo odločile, ali bodo začele kazenske postopke.



Več zveznih držav je v minulem desetletju kupilo usb-ključke, ki naj bi vsebovali podatke o nemških davkoplačevalcih s premoženjem v švicarskih bankah. V strahu pred pregonom so številni nemški bogataši in slavni pozneje razkrili svoje skrito premoženje, s čimer so davčne blagajne največjega evropskega gospodarstva povečali za milijarde evrov, še navaja AFP.

