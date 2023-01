Nemčija odobrila dobavo tankov leopard Ukrajini

Nemčija je odobrila dobavo tankov leopard Ukrajini, je sporočil tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Hebestreit. Berlin bo tako Kijevu dostavil 14 tankov leopard 2A6 iz zalog nemške vojske, hkrati pa je dal dovoljenje drugim državam, da Ukrajini dobavijo omenjene tanke, ki bi lahko spremenili potek vojne v Ukrajini.

Nemški kancler Olaf Scholz, ki je danes v bundestagu odgovarjal na vprašanje poslancev, povezano z dobavo, je dejal, da odločitev sledi njihovi znani usmeritvi pomagati Ukrajini po najboljših močeh. »Pri tem smo usklajeni na mednarodni ravni,« je dodal.

V Kremlju so se na odločitev odzvali z besedami, da bodo ti tanki goreli kot vsi drugi. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dobavo označil za propadel načrt.

V Kijevu so zadovoljni s potezo nemške vlade; vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je potezo opisal kot prvi korak. »Naslednji korak je 'tankovska koalicija'. Potrebujemo veliko leopardov,« je zapisal na družbenih omrežjih zapisal in namignil na pripravljenost tudi drugih zahodnih držav, med njimi Poljske in Finske, da Ukrajini pošljejo omenjene tanke.

Tudi poljski premier Mateusz Morawiecki je izrazil zadovoljstvo odločitvijo, za katero so si prizadevali že nekaj časa in bo tudi Poljski omogočila, da izvede svoj načrt in v Ukrajino pošlje 14 (od skupaj 250) tankov leopard. Britanski premier Rishi Sunak je novico opisal kot »pravo odločitev Natovih zaveznikov in prijateljev«. Britanska vlada je sicer napovedala dobavo 14 bojnih tankov challenger 2 Ukrajini. »Skupaj krepimo naša prizadevanja, da zagotovimo, da bo Ukrajina zmagala v tej vojni in zagotovila trajen mir,« je prepričan Sunak.

Z odločitvijo Berlina so zadovoljni tudi v Parizu; menijo, da to »širi in krepi« podporo, ki jo je Francija na začetku meseca zagotovila Kijevu z dobavo lahkih oklepnih vozil AMX10-RC. Francoska vlada sicer še ni sprejela odločitve o pošiljanju bojnih tankov leclerc, a predsednik Emmanuel Macron tega ni izključil.

Odločitev je bila pričakovana po tem, ko so tudi ZDA izrazile pripravljenost, da v Ukrajino pošljejo tanke M1 abrams, predvsem z namenom, da bi k odločitvi spodbudile Nemčijo.

Kijev je skupaj z več zahodnimi državami, med drugim s Poljsko, že dlje časa pozival Nemčijo, naj izda dovoljenje za dobavo omenjenih bojnih vozil, ki jih je Ukrajini pripravljenih poslati več evropskih držav. Nemčija, ki mora kot proizvajalka odobriti vsak izvoz tankov, tudi iz drugih držav, je bila do tega doslej zadržana.

Bojni tanki leopard 2, ki jih proizvaja nemško podjetje Krauss-Maffei Wegmann, so v uporabi od leta 1979 in so bili zamenjava za tanke leopard 1 in ameriške tanke M48 patton. Odtlej se je njihovo število v Evropi in po svetu opazno razširilo. Med drugim so jih uporabljali v akcijah na Kosovu, v Afganistanu in Siriji, poročanje britanskega BBC povzema STA.

Bojni tanki leopard zaradi svoje vsestranskosti veljajo za ene najuglednejših na svetu in bi po mnenju mnogih lahko spremenili potek vojne v Ukrajini. FOTO: Patrik Stollarz/Afp

Leoparde 2 poleg Nemčije trenutno uporabljajo še številne evropske države, in sicer Avstrija, Danska, Finska, Grčija, Madžarska, Norveška, Poljska, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Turčija. Skupno jih je tako po poročanju CNN na celini več kot 2000. Tank tehta okoli 60 ton in ima štiričlansko posadko. S polnim dizelskim rezervoarjem prevozi približno 500 kilometrov in doseže hitrost do 68 kilometrov na uro.