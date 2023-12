Nemčija ostaja brez proračuna za 2024

V nadaljevanju preberite:

Vladi kanclerja Olafa Scholza ni uspelo najti kompromisa za proračun za prihodnje leto, zato proračuna letos ne bodo uspeli potrditi. To pomeni, da se bo država financirala po dvanajstinah in je vsaj začasno pd vprašanjem kar nekaj projektov in subvencij, ki jih je vlada napovedovala. V opoziciji so že zahtevali glasovanje o zaupnici.