Kriza vseh kriz

V nadaljevanju preberite:

Vlada kanclerja Olafa Scholza se je znašla v izjemno zahtevnem položaju. Potem ko je ustavno sodišče odločilo, da je bilo prerazporejanje sredstev iz koronskega sklada v podnebni v neskladju z ustavo, je vladi za financiranje vseh potreb zmanjkalo 60 milijard evrov. Ob dejstvu, da celoten proračun za leto 2024 znaša okoli 450 milijard evrov, je jasno, da prerazporeditve ne bodo dovolj.

V vladi zdaj napovedujejo rebalans letošnjega proračuna, a tudi to ne bo dovolj. Minister za finance Christian Lindner iz liberalne FDP od vseh ministrstev zahteva varčevanje v prihodnjih dveh letih, Zeleni in SPD pa zahtevajo reformo fiskalnega pravila, da bi se tako lahko država zadolževala bolj, kot je zdaj dovoljeno. Za to pa bi vlada potrebovala tudi podporo opozicije, ki pa je nima. Zaplet je izjemno kritičen, saj so ogrožene številne ključne investicije, skupaj energetsko transformacijo industrije. V več panožnih združenjih bijejo plat zvona.