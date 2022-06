Nemčija: Pred zimo potrebno cepiti 40 milijonov ljudi, sicer grozi kaos

Nemški minister za zdravje Karl Lauterbach je na twitterju zapisal, da bo moralo do 40 milijonov ljudi pred zimo prejeti še en odmerek cepiva proti covidu, da bo prihajajoča kampanja cepljenja učinkovita. Pri tem se je skliceval na intervju z virologom Christianom Drostenom v reviji Der Spiegel.

»Pozimi moramo biti zelo dobro pripravljeni, sicer bo nastal kaos,« je dodal Lauterbach.

Novo kampanjo cepljenja naj bi zagnali jeseni

Drosten, vodja oddelka za virologijo v berlinski bolnišnici Charite, je v intervjuju za nemški tednik povedal, da bi morali v boju proti epidemiji uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. »V celoti bi morali izkoristiti tudi zmogljivosti za cepljenje otrok, ki jih imamo v Nemčiji, kar se doslej še zdaleč ni zgodilo. Vsi drugi bi se morali cepiti vsaj trikrat, po želji pa tudi štirikrat,« je poudaril Drosten.

Novo kampanjo cepljenja naj bi v Nemčiji zagnali jeseni. Lauterbach je zagotovil, da je že v stiku s proizvajalci cepiv, da bi nabavili potrebne odmerke, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po Evropi se sicer število okužb s koronavirusom hitro povečuje. V Nemčiji je število dnevnih okužb preseglo 122.000, v Franciji pa so našteli skoraj 100.000 novookuženih, kar predstavlja 45-odstotno povečanje v enem tednu.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je države pozval, naj ostanejo pozorne in ohranijo sisteme testiranj in nadzora nad okužbami. »Pričakovati je, da bodo potrebni dodatni poživitveni odmerki za tiste skupine, ki so najbolj ogrožene,« so sporočili iz ECDC.