Nemčija, Švedska in Poljska izgnale ruske diplomate

Nemčija, Švedska in Poljska so se danes odločile za izgon ruskih diplomatov. Gre za povračilni ukrep Moskvi, potem ko je Rusija med nedavnim obiskom visokega zunanjepolitičnega predstavnika EUizgnala diplomate iz teh držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Tri države so danes skoraj hkrati sporočile, da bodo izgnale vsaka po enega ruskega diplomata.Rusija je namreč v petek med Borrellovim obiskom zaradi sodelovanja na protestih v podporo ruskemu opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu iz Rusije izgnala diplomate iz Nemčije, Poljske in Švedske.Borrell se je zaradi ponesrečenega obiska znašel pod plazom očitkov v EU. Kot je zapisal v nedeljo, mora imeti očitno rusko zavračanje dialoga posledice, pri čemer ni izključil možnosti novih sankcij.Skupina evropskih poslancev naj bi zaradi dogajanja pripravljala pismo s pozivom k Borrellovemu odstopu. V Bruslju so o tem danes dejali, da pisma še niso prejeli in da predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpira Borrella, tudi odločitev za obisk v Moskvi.O odnosih EU in Rusije bo v torek razpravljal kolegij komisarjev. Prav tako je v torek popoldne predvidena razprava z Borrellom na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. 22. februarja bodo o posledicah obiska v Moskvi razpravljali zunanji ministri EU, marca pa bodo odnosi z Rusijo tudi tema vrha EU.