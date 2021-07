Nemčija veliko obljubila v zameno za Severni tok 2

V nadaljevanju preberite:

ZDA in Nemčija sta se vendarle dogovorili okoli Severnega toka 2. Nemčija se je zavezala, da bo zagotavljala status Ukrajine kot tranzitne države za ruski plin in da bo soinvestirala v tamkajšnjo energetsko preobrazbo. Sklad, ki ga bosta skupaj ustanovili ZDA in Nemčija, bo vreden eno milijardo dolarjev, Nemčija pa bo za začetek vanj vložila 175 milijonov dolarjev. Sporazum omenja tudi sankcije zoper Rusijo, če bi ta plinovod izkoriščala kot vzvod pritiska na sosednje države.