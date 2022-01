Nemška podjetja zaskrbljena zaradi krize v Kazahstanu

V nadaljevanju preberite:

Kazahstan je med pomembnejšimi dobavitelji surove nafte Nemčiji, nemška podjetja pa v to centralnoazijsko državo izvažajo predvsem strojno opremo. Nemška podjetja, ki poslujejo s Kazahstanom zato opozarjajo, da je v nemškem interesu, da se kriza čim hitreje reši in to po mirni poti. Zaradi razmer v Afganistanu se tudi bojijo, da bi lahko kriza v Kazahstanu destabilizirala celotno regijo.