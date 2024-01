Nemški politični prostor se drobi

V nadaljevanju preberite:

Nemški politični prostor se zaradi vse večjega nezadovoljstva prebivalstva močno spreminja in se barva vse bolj populistično in desno. Na sceno pa zdaj vstopa še nova stranka, ki ponuja levo ekonomsko in konservativno družbeno politiko. Ustanovila jo je nekdanja vidna političarka skrajno leve Levice Sahra Wagenknecht, stranka pa bo do zveznih volitev leta 2026 nosila ime po ustanoviteljici, Zveza Sarah Wagenknecht. Stranka se bo prvič preizkusila na evropskih volitvah.