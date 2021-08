Neodvisna država Hrvaška v bunkerju

V nadaljevanju preberite:

Šest let po začetku snemanja in dve leti po končani montaži je serija Nezavisna država Hrvatska (Neodvisna država Hrvaška), katere edina lastnica in producentka je Hrvaška radiotelevizija (HRT), še vedno v bunkerju. Scenarij je napisal profesor za novejšo hrvaško in svetovno zgodovino na Filozofski fakulteti v Zagrebu Hrvoje Klasić, režiser je bil Miljenko Bukovčan, stala je dobrih 300.000 evrov. Lani so napovedovali, da bo predvajana »enkrat jeseni leta 2020«, a je potem na sporedu ni bilo, letos jo napovedujejo za »enkrat jeseni 2021«. Bo res?