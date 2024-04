Nepopisna groza pred porušeno bolnišnico v Han Junisu

V pričakovanju začetka izraelske velike kopenske ofenzive na Rafo je izraelska vojska včeraj znova vdrla na sever območja Gaze in silovito bombardirala tako rekoč celotno palestinsko enklavo. Medtem so pripadniki palestinske civilne zaščite pred popolnoma porušeno bolnišnico Naser v Han Junisu še vedno odkopavali trupla iz velikega množičnega grobišča.

V zadnjih petih dneh so pripadniki palestinske civilne zaščite, ki jim pomagajo forenziki, iz množičnega grobišča odkopali 324 trupel, ki so bila pred bolnišnico Naser prekrita z zemljo, ruševinami in smetmi. Izraelska vojska je največjo bolnišnico na jugu Gaze, pred katero se je pred bombami in raketami zateklo okoli 10.000 ljudi, oblegala dva tedna.

Umrlo že 15.000 otrok

Priče poročajo, da je med trupli veliko žensk in starejših ljudi; veliko ubitih ljudi je imelo zvezane roke. Pred porušeno bolnišnico – izraelska vojska je jug Gaze med pripravami na kopensko ofenzivo na Rafo zapustila pred tremi tedni, Han Junis pa je oblegala kar tri mesece – že več dni vztrajajo svojci več tisoč pogrešanih ljudi, ki jih poskušajo prepoznati med izkopanimi trupli.

A številna trupla so tako rekoč neprepoznavna. V dvesto dneh izraelskih napadov na Gazo je bilo ubitih že več kot 34.000 ljudi. Okoli 8000 – ujeti so med ruševinami – je pogrešanih. Med smrtnimi žrtvami izraelskega kolektivnega kaznovanja Palestincev za Hamasova grozodejstva 7. oktobra je okoli 15.000 otrok. V Gazi je bil v zadnjih dvesto dneh vsakih deset minut ubit ali ranjen en otrok. Ponovimo: v Gazi je bil v zadnjih dvesto dneh vsakih deset minut ubit ali ranjen en otrok.

Združeni narodi so po odkritju velikega množičnega grobišča pred bolnišnico Naser zahtevali sprožitev neodvisne »jasne, transparentne in kredibilne« preiskave. FOTO: AFP

Združeni narodi so po odkritju velikega množičnega grobišča – podobno je tudi pred bolnišnico Al Šifa v Gaza Cityju – zahtevali sprožitev neodvisne »jasne, transparentne in kredibilne« preiskave. »Med mrtvimi naj bi bili tudi starejši ljudje, ženske in ranjenci, medtem ko so imeli preostali zvezane roke, bilo so zvezani in goli. V prevladujočem ozračju nekaznovanosti bi morali biti v preiskavo vključeni mednarodni preiskovalci,« je včeraj dejala tiskovna predstavnica pisarne Združenih narodov za človekove pravice Ravina Šamdasani. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je po odkritju množičnega grobišča dejal, da je zaradi uničenja v bolnišnicah in najdbe grobišča zgrožen.

Iz ZN so Izrael pri tem pozvali, naj tujim preiskovalcem omogoči dostop – enako velja za tuje novinarje, ki v Gazo nimamo vstopa. Izrael se je na poročila o grozoviti najdbi v Han Junisu odzval z zanikanjem svoje odgovornosti. Po izraelskih trditvah so bila trupla pred bolnišnico že prej, izraelske sile pa da so jih najprej odkopale, da bi preverile, ali so med njimi tudi izraelski talci, potem pa jih znova in »spoštljivo« pokopale nazaj.

Odštevanje

Ob vsej grozi, ki so jo prebivalci Gaze doživeli v zadnjih dvesto dneh, obstaja zelo utemeljena bojazen, da se najhujše poglavje te že dolgo neopisljive groze s kopensko ofenzivo izraelske vojske na Rafo, kamor se je pred brutalnimi napadi zateklo 1,3 milijona ljudi, šele približuje. In to – tudi sodeč po izraelskih virih – zelo hitro.

Han Junis je izraelska vojska oblegala kar tri mesece. Svojci več tisoč pogrešanih poskušajo te prepoznati med izkopanimi trupli. FOTO: AFP

Ljudje iz Rafe nimajo kam bežati. Celotna Gaza je opustošena, egiptovska meja pa ostaja zaprta. »Ko vidimo, kakšno uničenje vlada v osrednji in severni Gazi, ni jasno, kam bi se ljudje lahko umaknili iz Rafe. Z informacijami, ki jih imamo na voljo, ne vidimo možnosti za množično evakuacijo,« je včeraj izjavil regionalni direktor Mednarodnega komiteja Rdečega križa (ICRC) Fabrizio Carboni, ki je dodal, da si »v takšnih pogojih ni mogoče predstavljati, da vojaška operacija ne bi povzročila uničujočih humanitarnih posledic«.

»Zdi se, da vsi le še odštevajo, kdaj bo izbruhnila vojna v največjem taborišču za razseljene ljudi na Zemlji. Kopenska ofenziva na Rafo bi povzročila apokaliptično situacijo,« je včeraj opozoril direktor Norveškega sveta za begunce (NRC) Jan Egeland in dodal, da humanitarne organizacije v »odštevanju do katastrofe« tavajo v popolni temi.