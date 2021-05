Netanjahu in Hamas si utrjujeta vladavino

Medtem ko se je geostrateška pozicija Izraela v zadnjih letih, zlasti pa v času bivanja Donalda Trumpa v Beli hiši, močno (o)krepila, hkrati so Palestince tudi arabske države, ki so z Izraelom dosegle polne diplomatske odnose (Združeni arabski emirati, Bahrajn, Oman, Maroko), dokončno vrgle na smetišče zgodovine, je na palestinskih območjih – predvsem okupiranem Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu – odrasla nova generacija, ki ne sprejema statusa quo.