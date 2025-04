Netanjahu k Orbánu namesto v Haag

Pol leta zatem, ko je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) zaradi vojne v Gazi izdalo nalog za pridržanje izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, je bilo v Budimpešti vse pripravljeno za njegov štiridnevni obisk, s katerim je madžarski premier Viktor Orbán po mnenju kritikov pokazal popoln prezir do kršitev mednarodnega prava in zlorabe človekovih pravic, ki jih očitajo izraelskemu voditelju.

Kljub temu da je Madžarska pogodbenica rimskega statuta, s katerim je bilo ustanovljeno sodišče v Haagu, je Orbán dal jasno vedeti, da se madžarske oblasti ne strinjajo z Netanjahujevim pregonom in da v tem pogledu tudi ne bodo izvrševale svojih mednarodnih obveznosti. »Če pride, mu bom zagotovil, da odločitev sodišča ne bo imela učinka na Madžarskem in ne bomo sledili njeni vsebini,« je Orbán dejal novembra lani, kmalu po objavi naloga za aretacijo Netanjahuja, ki ga je najbolj razvpiti evropski populist opisal kot »drzen, ciničen in popolnoma nesprejemljiv« ukrep.

Madžarske oblasti so v središču Budimpešte v čast Netanjahuju razobesile izraelske zastave. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Na dan, ko so Netanjahuja pričakovali v Budimpešti, je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo Palestincev, ki živijo okoli mest Rafa in Han Junis. FOTO: Eyad Baba/AFP

Madžarske oblasti po navedbah Radia Svobodna Evropa vztrajajo, da z zavračanjem Netanjahujeve aretacije zgolj sledijo črki zakona: čeprav je država že pred četrt stoletja postala pogodbenica Rimskega statuta, oblasti nikoli niso uradno razglasile zakona o njegovi ratifikaciji.

Tožilstvo ICC tako izraelskemu premieru kot nekdanjemu obrambnemu ministru Joavu Galantu očita (so)odgovornost za vojne zločine in zločine proti človečnosti, ki so jih med prvim letom vojne v Gazi zagrešile izraelske sile, vključno z uporabo stradanja kot metode vojskovanja. Sodišče je na predlog tožilstva lani izdalo tudi nalog za aretacijo Hamasovega poveljnika Mohameda Deifa, ki pa je bil julija domnevno ubit v enem od izraelskih bombnih napadov.

Netanjahu se je v zadnjega pol leta izogibal potovanjem v tujino. Pred obiskom v Budimpešti se je mudil samo še v Washingtonu, kjer ga je februarja letos sprejel njegov največji zaveznik, ameriški predsednik Donald Trump. Podobno prijazno obravnavo lahko po vsem sodeč pričakuje tudi na Madžarskem.

Obisk meče slabo luč tudi na EU

Orbánovo povabilo domnevnemu vojnemu zločincu po mnenju nevladnih organizacij ne meče le slabe luči na sosednjo državo, temveč na celotno Evropsko unijo. Kot so zapisali pri Human Rights Watch, so uradniki iz vlad več držav članic sedemindvajseterice, vključno s Francijo, Poljsko, Italijo, Romunijo in Nemčijo, v zadnjih mesecih nakazali, da v tem primeru pri izvrševanju naloga sodišča ne nameravajo izpolniti svojih obveznosti.

Razsežnost uničenja v Gazi iz ptičje perspektive FOTO: Mahmoud Al-basos/Reuters

»Netanjahujev obisk je treba razumeti kot ciničen poskus spodkopavanja ICC,« so poudarili pri Amnesty International, s pojasnilom, da madžarske oblasti s tem kažejo svoj prezir do mednarodnega prava. Prav tako so opozorili, da vsako Netanjahujevo potovanje v državo pogodbenico rimskega statuta, ki se ne konča z njegovo aretacijo, Izrael samo spodbuja k nadaljnjim zločinom proti Palestincem na zasedenih palestinskih ozemljih.

Obisk se dogaja sočasno s stopnjevanjem nasilja v Gazi in z razširitvijo najnovejše izraelske ofenzive, v okviru katere je judovska država napovedala zavzetje večjih delov do tal porušene palestinske enklave, ki jih namerava spremeniti v varnostne cone ter iz njih izseliti tamkajšnje prebivalstvo. Na dan, ko so Netanjahuja pričakovali v Budimpešti, je izraelska vojska po poročanju AFP izdala opozorilo za evakuacijo Palestincev, ki živijo okoli mest Rafa in Han Junis, ter jim naročila, naj se premaknejo na obalni pas, ki je bil prej določen za humanitarno območje.