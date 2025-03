Matere na podlakti svojih otrok zapisujejo njihova imena

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu da na območju Gaze velja prekinitev ognja, izraelska vojska še naprej vsak dan napada cilje vzdolž celotne palestinske enklave, izraelska blokada dostave humanitarne pomoči in preostalega ključnega blaga v Gazo pa traja že dva tedna. Pogajanja med Izraelom in Hamasom so globoko v slepi ulici. Prebivalci Gaze se zato s tesnobo pripravljajo na nadaljevanje vojne. Na naslednje poglavje izraelskega genocida. Danes je izraelska vojska z brezpilotniki v mestu Gaza in v Beit Lahiji kljub veljavni prekinitvi ognja ubila tri palestinske otroke.​ V časih, ko naj bi orožje v celoti mirovalo, so izraelske sile v povprečju torej ubile tri ljudi na dan.​