Netanjahujevo rušenje ostankov izraelske demokracije

Izraelski parlament je izglasoval paket zakonov, med katerimi je bil tudi, milo rečeno, sporni zakon o reformi pravosodnega sistema, ki vrhovnemu sodišču, še zadnji neodvisni instituciji v državi, odvzema velik del moči, odločanje pa prenaša na parlament. To je strahovit udarec za izraelsko demokracijo, ki je sicer od nastanka države obstajala le za – Izraelce.

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, ki so mu v soboto zaradi nenadne aritmije vstavili srčni spodbujevalnik, se je odločil za skrajno tvegano potezo. Grobo, ošabno, da, avtoritarno je skupaj s svojimi koalicijskimi partnerji iz vrst verskih skrajnežev in rasistov zavrnil več sto tisoč protestnikov, ki so od januarja vztrajali na ulicah izraelskih mest in zahtevali zaustavitev pravosodne reforme in s tem silovite erozije ostankov izraelske demokracije.