Netanjahu je postal podizvajalec skrajnih sil

Daleč so časi, ko je izraelska oblast v odnosu do palestinskega vprašanja še premogla določeno stopnjo samoomejevanja. Prav tako so daleč časi, ko je mednarodna skupnost pritiskala na Izrael – predvsem v zvezi s širjenjem ilegalnih judovskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu.

V najboljšem primeru je odziv na izraelsko obračunavanje s Palestinci zelo mlačen, kar izraelska oblast (upravičeno) razume kot zeleno luč za nadaljevanje, brutaliziranje svoje politike. Palestinci in Palestina so namreč povsem izginili iz mednarodnih diplomatskih menijev. Postali so, če sploh, tretjerazredno vprašanje.