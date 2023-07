Izraelska vojska porušila del taborišča, kamor se ljudje ne bodo mogli vrniti

V nadaljevanju preberite:

Vojaški buldožerji so rušili predele nekdanjega begunskega taborišča v Dženinu, ki je v zadnjih desetletjih postal mesto v mestu. V taborišču po različnih podatkih živi od 12.000 do 18.000 ljudi. Pred izraelskim nasiljem – v operaciji je sodelovalo skoraj 2000 izraelskih vojakov in policistov – jih je po podatkih Združenih narodov že v ponedeljek približno 3000 zbežalo v druge predele mesta ali okupiranega Zahodnega brega.