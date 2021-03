Neugodni vetrovi otežujejo splavljanje nasedle tovorne ladje

Satelitski posnetek ladje Ever Given, ki je nasedla v Sueškem prekopu. FOTO: AFP

Tovorna ladja Ever Given, ki je v torek nasedla v Sueškem prekopu , še vedno povsem blokira prehod te strateško prometne točke. Krma in premec ladje sta nasedla na obrežje, je sporočil, izvršni direktor nizozemskega podjetja Boskalis, ki sodeluje pri reševanju nasedle ladje.400 metrov dolga tovorna ladja je nasedla v torek po tem, ko je posadka izgubila nadzor nad plovilom zaradi močnih vetrov in peščene nevihte, so sporočili z egiptovskega organa, ki upravlja prekop (SCA). Po navedbah tiskovne agencije Reuters nasedlo ladjo, s katero upravlja tajvansko podjetje Evergreen Marine, poskušajo splaviti z več vlačilnimi ladjami, raztovarjanjem in odstranjevanjem peska, a reševalcem niso naklonjene vetrne razmere.Skozi Sueški prekop se pretaka 12 odstotkov svetovne trgovine z dobrinami, na prehod prekopa pa trenutno čaka več kot sto plovil, med njimi tudi druge velike tovorne ladje in tankerji, zaradi česar je prišlo do enega od največjih prometnih zamaškov na morju v zadnjih letih, še piše Reuters. Ker še vedno ni znano, kdaj bodo nasedlo ladjo splavili, bodo nekatera podjetja morda primorana svoje ladje preusmeriti na pot okrog afriške celine, kar bo njihovo plovbo podaljšalo za približno teden ni.