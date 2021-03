Promet v Sueškem prekopu blokira nasedla tovorna ladja

Pristojni si prizadevajo, da bi nasedlo ladjo čim prej splavili. FOTO: Reuters

Sueški prekop blokira ogromna tovorna ladja, ki je po izgubi nadzora nasedla. Na območju, ki predstavlja najkrajšo in najpomembnejšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo, je nastal velik zastoj ladij. Da bi ga sprostili, so odprli starejši del prekopa.Incident se je včeraj zgodil severno od sueškega pristanišča. Ladja za prevoz kontejnerjev Ever Given, registrirana v Panami, je bila s Kitajske namenjena v Rotterdam na Nizozemskem in je plula skozi prekop proti Sredozemskemu morju. Po znanih informacijah je dolga 400 in široka 59 metrov in je nasedla obstala počez čez prekop, poročajo tuje tiskovne agencije.Tajvansko transportno podjetje Evergreen Marine, ki upravlja leta 2018 zgrajeno ladjo, domneva, da jo je zajel močan veter, zaradi česar se je obrnila, zadela dno in nasedla, piše britanski BBC. »Podjetje je pozvalo lastnika ladje, naj sporoči vzrok nesreče. Poleg tega smo v stiku s pristojnimi, vključno z organom, ki upravlja prekop, da bi lahko čim prej pomagali ladji,« so navedli.Egiptovski organ SCA, ki upravlja prekop, je sporočil, da poskušajo znova splaviti ladjo. Vodja SCAje pojasnil, da »reševalne enote in vlačilci nadaljujejo delo«, da bi osvobodili nasedlo ladjo. Poleg tega na bregovih, kjer je nasedlo plovilo, kopljejo zemljo, je razvidno s fotografij z območja.Po poročanju tujih tiskovnih agencij je obstalo več kot sto ladij, ki čakajo na nadaljevanje poti skozi prekop. Zastoj je nastal na obeh koncih kanala, tako v Sredozemskem morju severno od pristanišča Said kot na severu Rdečega morja, je razvidno z zemljevida na spletni strani MarineTraffic, ki spremlja pomorski promet. V prekopu pa je na vsaki strani ladje Ever Given po šest vlačilcev.Ameriški zgodovinar, specializiran za pomorstvo,je za BBC povedal, da so tovrstni dogodki redki, vendar imajo lahko »hude posledice za globalno trgovino«. To je največja ladja, ki je kdaj nasedla v Sueškem prekopu. »Če je ne bodo mogli osvoboditi (...) ob plimi, bodo morali začeti odstranjevati tovor,« je poudaril. Operacija bi lahko po poročanju egiptovskega portala Cairo24 news trajala tudi več dni, je navedel vir na SCA, ki upravlja prekop.Leta 2017 so za rešitev japonske tovorne ladje, ki je nasedla in zablokirala prekop, potrebovali zgolj nekaj ur. Več kot 150 let star Sueški prekop je ena najpomembnejših trgovinskih poti na svetu, saj po njem poteka okrog deset odstotkov vse mednarodne pomorske trgovine. Lani je čez prekop plulo skoraj 19.000 ladij, navedbe pristojnih sueških služb navaja francoska tiskovna agencija AFP.