Neuradno na Kosovu slavila Kurtijeva stranka Samoopredelitev

Prizor z volišča v prištini. FOTO: Laura Hasani/Reuters

Na današnjih parlamentarnih volitvah na Kosovu je zmagala nacionalistična stranka Samoopredelitev (Vetevendosje) Albina Kurtija . Glede na rezultate vzporednih volitev naj bi ta stranka prejela 42 odstotkov glasov, je po zaprtju volišč ob 19. uri sporočil institut Pipos.Na drugo mesto se je po poročanju tiskovne agencije dpa uvrstila dolga leta vladajoča Demokratska stranka Kosova (PDK), ki naj bi glede na rezultate vzporednih volitev prejela 16,5 odstotka glasov, na tretje pa Demokratična liga Kosova (LDK) dosedanjega premierjas 15 odstotki prejetih glasov.Za 120 poslanskih mandatov se je sicer potegovalo več kot tisoč kandidatov iz 28 strank in volilnih zavezništev. Za vstop v parlament je treba preseči triodstotni volilni prag.15 strank in zavezništev je moralo pred volitvami s svojih list umakniti 47 kandidatov, saj so bili v zadnjih treh letih pravnomočno obsojeni. Med njimi je tudi eden najbolj priljubljenih kosovskih politikov Kurti. Ali bo zdaj po zmagi njegove stranke na volitvah ponovno prevzel položaj predsednika kosovske vlade, ni znano.Predčasne volitve sledijo decembrski odločitvi kosovskega ustavnega sodišča, ki je razveljavilo izvolitev Hotija za premierja. Hoti je bil junija lani za kosovskega premierja izvoljen s podporo 61 poslancev. Sodišče je ugotovilo, da eden od poslancev, ki so ga podprli, ni imel pravice glasovati, saj je bil v času glasovanja obsojen zaradi prevare. Pred Hotijem je kosovsko koalicijsko vlado zgolj 60 dni vodil Kurti. Zadnje volitve so bile oktobra 2019.