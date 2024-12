Kitajsko gospodarstvo čaka še eno težko leto

V nadaljevanju preberite:

Na žalost so bili nedavni stimulativni ukrepi Kitajske pozni, previdni in neučinkoviti. Postopoma so zniževali obrestne mere, stroške hipotekarnih posojil in obvezne rezerve bank, a je povpraševanje po posojilih ostalo šibko. Vlada je, da bi povrnila zaupanje v nepremičninski trg, večkrat pozvala banke, naj odobrijo posojila domnevno izvedljivim gradbenim projektom na »belem seznamu«. Vendar banke ostajajo previdne. Centralna banka je maja ponudila do 300 milijard juanov (41 milijard dolarjev) poceni refinanciranja podjetjem v državni lasti, ki so pripravljena odkupiti neprodane nepremičnine in jih spremeniti v cenovno dostopna stanovanja. Povpraševanje je bilo skromno: glede na podatke podjetja Huatai, ki se ukvarja z vrednostnimi papirji, je do 23. novembra znašalo manj kot 15 odstotkov.