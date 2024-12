Španija kaže Evropi, kako je mogoče dohiteti ameriško gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

»Španija postaja svetovni zgled blaginje,« se je 1. decembra na kongresu svoje socialistične stranke v Sevilli pohvalil predsednik španske vlade Pedro Sánchez. Medtem ko druga velika evropska gospodarstva tonejo, špansko hitro raste. Letos se bo povečalo za še tri odstotke (glej graf), kar je skoraj štirikrat več od povprečja v območju z evrom.

Zaradi pandemije, ki jo je prizadela bolj kot druge države, ima zdaj 1,8 milijona več delovnih mest kot konec leta 2019. Vlagatelji so to opazili. Zaradi hitrejše rasti in manjšega proračunskega primanjkljaja kot v Franciji so donosi španskih obveznic prvič po letu 2007 padli pod donose obveznic njene severne sosede.

V Madridu vlada predbožični vrvež zaradi polnih restavracij in množice kupcev, toda kako dolgo bo ta blaginja še trajala? Po napovedih naj bi Španija vsaj prihodnji dve leti prekašala svoje konkurente, k čemur bodo delno pripomogla tudi velika sredstva iz skladov NextGenerationEU, to je programa pomoči Evropske unije za obdobje po pandemiji.

Španija je za Italijo največja upravičenka teh sredstev. Rast je bila večinoma posledica priseljevanja, turizma in javne porabe, ki pa se sčasoma lahko zmanjšajo. Del rasti je tudi posledica izvoza neturističnih storitev, ki ga izvajajo različna podjetja, od tehnoloških podjetij do inženirskih svetovalcev. To je zelo spodbudno.