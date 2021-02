Nevarnost ozkih grl za stekanje bruseljskega denarja

V nadaljevanju preberite:

Milijarde iz evropskega načrta za okrevanje se bodo predvidoma sredi leta začele stekati v države članice. Do zdaj je sedemnajst držav evropski komisiji poslalo svoje osnutke nacionalnih načrtov ali njihove glavne dele. Na ravni EU mora biti sprejeta še pravna podlaga, uredba o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del programa. V mehanizmu, vrednem 672,5 milijarde evrov, bo za 312,5 milijarde nepovratnih sredstev. Preden bo denar prišel v konkretne projekte na terenu, morajo biti nacionalni načrti potrjeni v Bruslju. V evropski komisiji do zdaj še niso bili zadovoljni z osnutki, ki so jih prijeli, saj da se države članice v njih ne posvečajo dovolj reformam. Med pandemijo najbolj prizadete države najpočasneje črpajo denar iz EU. Evropski revizorji opozarjajo na nesmotrno porabo. Črpanje bo velik izziv za srednjeevropske države, tudi Slovenijo.