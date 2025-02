Nezakonito uvoženi nevarni odpadki so jim prinesli vsaj štiri milijone evrov

Hrvaški organi pregona so prijeli skupino ljudi, ki naj bi pod vodstvom dveh hrvaških državljanov nezakonito uvažala nevarne odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije na Hrvaško. Pri tem naj bi na nezakonit način odložili najmanj 35.000 ton odpadkov, storilci pa naj bi s tem ustvarili vsaj štiri milijone evrov dobička, je sporočil Europol.

Hrvaški organi pregona so v četrtek aretirali 13 ljudi, ki naj bi bili del okoljske kriminalne mreže. Glavna osumljenca, hrvaška državljana, naj bi organizirala nezakonit uvoz nevarnih odpadkov iz Slovenije, Italije in Nemčije na Hrvaško.

Preiskava je pokazala, da ti odpadki niso bili primerno obdelani in odloženi, temveč so jih preprosto zakopali oziroma neprimerno odložili na najmanj treh lokacijah, so pri Europolu zapisali v sporočilu za javnost. Kriminalna mreža naj bi pri tem zlorabila infrastrukturo zakonitih podjetij.

Lažno označeni odpadki

Laboratorijska analiza je pokazala, da so nezakonito odloženi odpadki, ki jih je kriminalna združba lažno označila kot plastične odpadke, ki jih je mogoče reciklirati, v resnici nevarni. Hrvaški organi menijo, da je kriminalna združba obenem nezakonito zakopavala in odlagala medicinske odpadke hrvaških podjetij.

Kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s trgovino z odpadki, po navedbah Europola izkoriščajo visoke stroške obdelave, zlasti nevarnih odpadkov. V tem primeru je skupina v glavnem delovala na način, da je pridobivala posle prek zmag na razpisih s ponujanjem nižjih cen od drugih ponudnikov na zakonitem trgu.

Simbolna fotografija. Vrhnika, 19. avgust 2019. Kemis. FOTO: Matej Družnik

Po pridobitvi naročila je kriminalna združba odpadke brez njihove obvezne predhodne obdelave prepeljala na Hrvaško. Da bi se izognili potrebnemu soglasju ciljne države, so storilci ponaredili dokumentacijo in odpadke označili, kot da so namenjeni zgolj za recikliranje.

Nizko tveganje

Kriminalne združbe se pri tovrstni dejavnosti izpostavljajo razmeroma nizkemu tveganju, nezakonito odlaganje pa medtem velikokrat povzroča nepopravljivo škodo okolju, so poudarili pri Europolu. Tovrstna kriminalna dejanja gredo običajno z roko v roki s ponarejanjem dokumentov in finančnim kriminalom, kot sta pranje denarja in korupcija, so dodali.

Policisti so v akciji zasegli elektronske naprave, mobilne telefone in dokumente, ki bodo predmet nadaljnje preiskave. V preiskavi so poleg hrvaških kriminalistov in italijanskih karabinjerjev sodelovali tudi slovenski kriminalisti.

Predstavnik hrvaške policije Ivica Kropek je na današnji novinarski konferenci sicer dejal, da preiskujejo deset oseb in štiri podjetja, ki jih sumijo hujšega kaznivega dejanja zoper okolje, ponarejanja listin, davčne utaje in pranja denarja v okviru hudodelske združbe, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) in policija sta sporočila, da je prvoobtoženi Josip Šincek organiziral hudodelsko združbo, v katero je z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi povezal več oseb.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) in policija sta sporočila, da je prvoobtoženi Josip Šincek organiziral hudodelsko združbo, v katero je z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi povezal več oseb.

Nato je od začetka leta 2022 do 30. septembra 2024 kot zakonito dejavnost v okviru svojega podjetja organiziral uvoz plastičnih odpadkov iz drugih držav EU ter prevzem medicinskih in plastičnih odpadkov z območja Hrvaške, nato pa jih nezakonito odlagal na več lokacijah na Hrvaškem.

Odpadke so odlagali v Gospiću, Varaždinu in Benkovcu

Po podatkih Uskoka so bili odpadki odloženi na območju Gospića, Varaždina in Benkovca, še navaja Hina.

Hrvaška policija je obenem danes sporočila, da je v sodelovanju z Europolom ovadila tri hrvaške državljane in eno podjetje zaradi suma uvoza več tisoč ton nevarnih odpadkov iz Slovenije v Poznanovec.

Krapinsko-zagorski policisti so po navedbah Hine sporočili, da 28-letnika, 49-letnika in 39-letnico sumijo, da so od leta 2021 do 2024 v več kot 200 nezakonitih pošiljkah iz podjetja v Sloveniji na lokacijo v Poznanovcu uvozili več kot 4500 ton nevarnih odpadkov brez pisnega dovoljenja za čezmejni prevoz odpadkov.

Po poročanju hrvaškega portala Index.hr sta oba primera del širše policijske akcije, katere cilj je razbiti mrežo nezakonitega uvoza in odlaganja nevarnih odpadkov na Hrvaškem.