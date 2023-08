Neznosna praznina nepremičnin

V nadaljevanju preberite:

Če bi lahko kitajska cenzura izbrisala samo eno novico iz sveta, bi bila to novica o bankrotu nekdanjega nepremičninskega velikana Evergranda. Novica, da je China Evergrande Group v New Yorku razglasila stečaj, da bi pred upniki zaščitila svoje ameriško premoženje, bi lahko bila nevarna kot kaplja v prepolni čaši, iz katere se že preliva občutek splošnega gospodarskega propada.

Nato je samo nekaj ur pozneje še ena nepremičninska družba, vpisana na borzo v Hongkongu, sporočila, da se je njen dobiček v prvih šestih mesecih tega leta – v primerjavi za istim obdobjem lani – zmanjšal za 93 odstotkov. To je samo ena od vrste domin, ki so se podrle v minulih mesecih in ob tem rušile zaupanje vlagateljev tako znotraj kitajskih meja kot po svetu.