Nič ne kaže, da bi se ubijanje lahko kmalu končalo

Izraelska vojska je včeraj že deveti dan zapored bombardirala cilje na območju Gaze, kjer je bilo v napadih ubitih že najmanj 213 ljudi (skoraj tretjina otrok) in več kot 1500 ranjenih. Medtem ko se Gaza še četrtič v dvanajstih letih in pol spreminja v ruševine, in iz nje proti Izraelu še vedno letijo Hamasove rakete, prav nič ne kaže, da bi bila prekinitev ognja blizu.