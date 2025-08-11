Niger želi svoj delež od prodanega koščka z Marsa

Pred kratkim je v New Yorku potekala dražba za več milijonov let star košček Marsa z oznako NWA 16788, največji doslej znani fragment Marsa na Zemlji. Iz zahodnoafriške države Niger, kjer so našli slavni izpodnebnik, pa zdaj opozarjajo, da je bil ta morda nelegalno izvožen, in zahtevajo pojasnila. Še vedno tudi ni jasno, ali je Niger dobil vsaj kanec od pobranega denarja, je poročal BBC.

Vrednost NWA 16788 so v dražbeni hiši Sotheby’s ocenili na dva do štiri milijone ameriških dolarjev oziroma od 1,7 do 3,4 milijona evrov. Za košček Marsa so na koncu iztržili 3,7 milijona evrov, kupec in prodajalec pa sta ostala anonimna. Podobne redke kamnine so pogosto uporabljene kot zbirateljski predmeti ali kot predmeti čaščenja.

Trgovanje z meteoriti je precej podobno trgu z umetninami, saj ceno v prvi vrsti določata redkost in estetika. Ker je delček Marsa kljub vsemu precej drugačen od umetnine slehernika, pa je bila dražba tovrstne raritete deležna veliko pozornosti in marsikdo se je spraševal, kako se je dražbena hiša sploh dokopala do tega predmeta.

Enako vprašanje je mučilo vlado zahodnoafriške države Niger, ki je v izjavi za javnost podvomila o legalnosti izvoza predmeta iz njihove države in opozorila na morebitno ilegalno mednarodno preprodajo. Sotheby’s je obtožbe mahoma zavrnil, Niger pa je zatem sprožil preiskavo, s katero želijo ugotoviti, kako se je kos znašel na dražbi.

Kos ponuja dragocen vpogled v geologijo rdečega planeta. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

»NWA 16788 smo iz Nigra izvozili v skladu z vsemi mednarodnimi zakoni,« so zapisali pri Sotheby’s. »Pri uvozu vseh dražbenih predmetov sodelujemo z državami in se držimo njihovih pravil.« Sotheby’s se sicer sklicuje na to, da Niger nima zakonodaje, ki se nanaša neposredno na meteorite, na drugi strani pa se vlada afriške države sprašuje, kako je nekomu uspelo iz države brez težav spraviti kos iz vesolja, težak 24,67 kilograma.

Tudi paleontolog Paul Sereno je s studom spremljal dogajanje in dražbo, že pred tem pa je opozarjal na nepravilnosti. »To je nesramno!« je bil ekspliciten v pogovoru za BBC. »Iz države ne moreš kar vzeti nečesa, kar ima zgodovinsko vrednost. To narekujejo zakoni,« je povedal ustanovitelj organizacije Zapuščina Nigra. S pomočjo organizacije želi profesor univerze v Chicagu Nigru vrniti vse izgubljene in ukradene artefakte, vključno s koščkom Marsa. »Brez dovoljenja si lahko predmete jemal in tihotapil v času kolonij, to pa je stvar preteklosti,« je dodal.

Iz Nigra v Italijo, od tam v New York

Glede dosedanje poti NWA 16788 je znanega bore malo. Italijanski raziskovalci so zapisali, »da je bil novembra leta 2023 najden v Sahari, našel ga je lovec na meteorite, čigar identiteta ni znana.« Meteorji lahko pristanejo kjerkoli na planetu, a je zaradi klime in odsotnosti ljudi Sahara najljubša lokacija tistih, ki bi želeli koščke ali prodati ali pa obdržati zase.

NWA 16788 je lokalna skupnost iz Nigra nato prodala mednarodnemu trgovcu z redkimi predmeti, naposled pa je kos pristal v zasebni galeriji v italijanskem mestu Arezzo. Zatem je bil kratek čas na razstavi italijanske vesoljske agencije Asi v Rimu, naslednjič pa se je v javnosti ponovno pojavil julija letos, in sicer na dražbi v New Yorku.

Za trgovanje s tovrstnimi redkimi predmeti sicer velja mnogo zakonov in trg med drugim nadzoruje Unesco, a se meteoriti pogosto znajdejo v sivi coni.