Asteroid Bennu z vsemi potrebnimi sestavinami za življenje

Že dolgo velja domneva, da so morda ravno asteroidi ali kometi, ki so trčili v naš oblikujoči se mladi planet, sem zanesli vse potrebne molekule, iz katerih je vzniknilo življenje. Po drugi strani pa kroži tudi teorija, da je pravzaprav povsod po osončju obstajala za življenje potrebna zmes (le še veliko drugih stvari je moralo ubrati pravo pot).

Teoriji je seveda težko potrditi, ker časa ni mogoče zavrteti nazaj, vendar pa so v osončju časovne kapsule, ki lahko ponudijo dober vpogled v dogajanje izpred več kot štirih milijard let. Asteroidi so ostanki iz kaotičnega obdobja, ko so se oblikovali planeti, k nekaterim so poslali vesoljske sonde, ki so pograbile prgišče vzorcev. Nasino plovilo Osiris-Rex je septembra 2023 na Zemljo dostavilo vzorce asteroida Bennu in analize so pokazale, da vzorci vsebujejo vse molekule, ki jih na našem planetu prepoznavamo kot ključne za življenje.

Pri ameriški vesoljski agenciji Nasa so poudarili, da ugotovitve ne dokazujejo obstoja življenja samega, kažejo pa, da so bili pogoji, potrebni za nastanek življenja, razširjeni po vsem zgodnjem sončnem sistemu, kar povečuje verjetnost, da bi se življenje lahko oblikovalo na drugih planetih in lunah. »Nasina misija Osiris Rex na novo piše učbenik o razumevanju začetkov našega sončnega sistema,« je povedala Nicky Fox, znanstvena direktorica Nase.

Med najbolj zanimivimi odkritji v vzorcu so bile aminokisline, ki so osnovni gradniki beljakovin, odkrili so 14 od 20 standardnih aminokislin. V vzorcih so bile tudi izjemno visoke koncentracije amonijaka. »Molekule, ki jih iščemo, so tako majhne in občutljive, da se lahko uničijo ob kontaminaciji. Zato nekatere naše ugotovitve ne bi bile mogoče, če ne bi pridobili čistih vzorcev neposredno z asteroida,« je dejal Danny Glavin, znanstvenik iz Nasinega vesoljskega centra Goddard in prvi avtor članka, objavljenega v Nature Astronomy.

Druga skupina raziskovalcev pod vodstvom Tima McCoya, kustosa za meteorite v Prirodoslovnem muzeju Smithsonian v Washingtonu, in Sare Russell, mineraloginje iz Naravoslovnega muzeja v Londonu, pa je raziskovala mineralno sestavo asteroida. Zaznali so sledi 11 mineralov, ki nastanejo, ko slana voda v daljšem obdobju izhlapeva, za njo pa ostanejo mineralizirane soli. Med drugim so odkrili kameno sol (halit) ter silvin – mineralno obliko kalijevega klorida, kalcit in druge, prvič so v nezemeljskih vzorcih odkrili tudi natrijev karbonatni mineral trona … Takšna okolja z (izhlapelo) slano vodo je mogoče najti po vsem osončju, na določenih lunah in pritlikavih planetih.

Pri Nasi so poudarili, da so podobne rezultate dobili z analizami tudi drugih vzorcev, ki naravno padejo na Zemljo, kot so meteoriti, vendar je pri teh vedno vprašanje onesnaženja, poleg tega večinoma ne poznajo izvora meteoritov. Tokrat pa so izsledke pridobili v neokrnjenem vzorcu. Z rezultati potrjujejo zamisel, da bi lahko bila takšna nebesna telesa pomemben vir surovih predhodnih sestavin za življenje v celotnem sončnem sistemu.

Kljub odgovorom, ki jih je ponudil vzorec Bennu, ostaja več vprašanj še vedno odprtih. »Podatki kažejo, da v osončju mrgoli možnosti za razvoj življenja. A zakaj vidimo življenje samo na Zemlji, in ne drugje? To je resnično mučno vprašanje,« je dodal raziskovalec Jason Dworkin, soavtor članka v reviji Nature Astronomy.