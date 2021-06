Nobelovec je vnaprej zmagal

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek so Etiopijci odšli na že dvakrat – zaradi pandemije covida-19, logistike in iz političnih razlogov – prestavljene parlamentarne volitve, rezultati pa bodo znani šele konec tedna. Volitve, s katerimi je hotel predsednik vlade Abi Ahmed, Nobelov nagrajenec za mir izpred dveh let, okrepiti svojo vse bolj avtoritativno oblast, so potekale v izrazito stresnem ozračju: v zvezni državi Tigraj, kjer sploh niso volili, že sedem mesecev poteka državljanska vojna. Nemirno in ­kaotično je tudi marsikje drugje po državi.